Avatar 2 ganha novo trailer e garante estreia nos cinemas chineses

A Disney liberou mais um trailer do tão esperado "Avatar: O Caminho da Água", ao mesmo tempo em que o diretor James Cameron declarava que o filme "precisa passar a marca de US$ 2 bilhões na bilheteria para ser considerado lucrativo".





A declaração gerou dúvida nos fãs, que se perguntavam se tal meta poderia ser atingida, e alguns chegaram a lembrar que o estúdio precisaria garantir a estreia do filme também nos cinemas chineses, um dos maiores consumidores de blockbusters da atualidade.

Nesta quarta-feira (23) a Disney confirmou, através do jornal The Wrap, que o filme tem sim a estreia garantida na China, país que rendeu US$ 261 milhões em 2009 para o primeiro filme, sendo o primeiro lançamento cinematográfico da Disney no país desde 2019.

Além da pandemia da COVID-19 impedir a exportação de alguns filmes, alguns blockbusters como "Eternos", "Lightyear", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" foram barrados na China por diversos motivos, incluindo a presença de personagens LGBTI+.





O filme conta a história dos personagens Jake Sully e Ney'tiri após formarem uma família. Eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos.

"Avatar: O Caminho da Água" estreia nos cinemas dia 15 de dezembro.

Confira o trailer: