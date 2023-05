Maratona Flauta e Fole promove seminário online aberto ao público

Promovido em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina) por meio do Curso de Licenciatura em Música, o seminário tem como professora responsável a Dra. Helena Loureiro. De acordo com a coordenadora geral do Projeto Maratona Flauta e Fole, Luciana Schmidt, como será online, o evento possibilita o compartilhamento de trabalhos que envolvem o ensino e a aprendizagem da Flauta Doce e/ou Acordeom promovidos no Brasil ou no exterior.

Neste ano a 7ª Maratona Flauta e Fole traz ao público um evento diferenciado. O I Seminário Flauta e Fole - Seminário sobre Ensino e Aprendizagem de Flauta Doce e Acordeom, será promovido no formato online, no dia 12 de agosto e tem como objetivo divulgar pesquisas e compartilhar experiências envolvendo trabalhos de ensino e aprendizagem de Flauta Doce e Acordeom.





“Os interessados em compartilhar suas pesquisas ou relatar as experiências vivenciadas podem nos enviar um resumo e um vídeo explicativo sobre o trabalho a ser apresentado”, explica. As inscrições dos trabalhos são gratuitas e podem ser feitas até o dia 18 de junho através deste link.





Conforme Luciana, qualquer pessoa deseja compartilhar sua vivência no ensino de Flauta Doce e/ou Acordeom, independentemente de ter formação acadêmica na área, pode enviar trabalhos. “É interessante que os projetos destaquem os desafios, dificuldades e avanços obtidos. As três professoras e musicistas Dra. Ilza Joly, Dra Fátima Santos e Me. Tatiane Jardim, farão a seleção de oito trabalhos que serão apresentados no dia do seminário”, afirma.





As apresentações serão promovidas via plataforma Zoom com vagas limitadas, até 95 ouvintes – inscreva-se como ouvinte até o dia 11/08 neste link. Luciana destaca que, após a promoção do Seminário, as apresentações serão disponibilizadas via internet para toda comunidade.