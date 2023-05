Mini oficina de foto em Londrina ensina mães a registrarem dia a dia dos filhos com o celular

“O celular é uma ferramenta versátil. Com alguns ajustes, torna-se uma câmera ideal para registrar a maioria das cenas do dia a dia. A oficina ‘Caixa de Memórias’ será uma aula prática de fotografia e o objetivo é auxiliar os participantes a utilizarem mais recursos desse equipamento e aplicarem técnicas práticas e rápidas da fotografia para aprimorarem suas fotos”, explica Melina Caldana.

Conduzida pela fotógrafa Melina Caldani, a atividade é gratuita e será promovida no dia 24/05, às 19h30. A organização pede que as participantes façam a inscrição pela internet, apenas para controle de acesso. A primeira oficina reuniu 12 participantes.

De acordo com ela, as oficinas terão uma “tarefa de casa”. “As mães participantes serão convidadas a enviarem as fotos que fizerem em suas casas para compor um painel coletivo de fotografias no encerramento da campanha Maio Furta-Cor pela saúde mental materna”, revela.





Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping, explica que a maternidade é um dos mais importantes assuntos a serem debatidos. “A gente percebe o quanto as mães necessitam de momentos de discussão, de compartilhar histórias e experiências, de se verem e de se sentirem acolhidas. Por isso, a gente abre as portas do shopping para receber eventos como esse, a fim de trazer as mães em um ambiente seguro para essas discussões”, ressalta Luana.





Além da oficina, o shopping recebe ainda exposição de fotos e roda de conversa com o objetivo de discutir o assunto e desconstruir o estigma que existe em torno da temática. O mês é dedicado às mães, já que no dia 14/05 é celebrado, no Brasil, o Dia das Mães. As ações no empreendimento têm o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Folha de Londrina, Portal Bonde, Sesc, Pharmapele, Midiograf e Melina Caldani Fotografia.