Turnê 'Daniel 40 anos - Celebra João Paulo & Daniel' chega a Londrina nesta sexta

Daniel, um dos cantores sertanejos de maior sucesso no Brasil, traz para Londrina a turnê "Daniel 40 anos - Celebra João Paulo & Daniel" com um show emocionante nesta sexta-feira (25), às 22h30, no Ginásio de Esportes Moringão.





Em homenagem ao músico e amigo, morto em um trágico acidente de trânsito em 1997, a apresentação comemora as quatro décadas de início da dupla e relembra canções que marcaram não apenas a trajetória dos dois, mas toda uma geração, incluindo hits como "Eu me amarrei" e "Estou apaixonado". Com prestígio nacional, os discos da dupla lançados entre 1995 e 1997 venderam 5 milhões de cópias.

Publicidade

Publicidade





A turnê é resultado de uma promessa que Daniel fez a João Paulo sobre dar continuidade ao seu legado, e já começou de um jeito especial: estreou em maio deste ano, no aniversário da cidade de Brotas (SP), terra natal de Daniel e onde a dupla começou seus trabalhos. Com isso, o público pode esperar uma noite de muita nostalgia, já que o artista atribui o seu sucesso à parceria com João Paulo e define esta celebração como o projeto de sua vida, além de uma maneira de tornar inesquecível tudo o que contribuíram para a música brasileira.





“Se não fosse tudo o que vivemos juntos, hoje eu não estaria diante do público. Momentos incríveis que vivi e que só a música tem o poder de deixar registrado. Tudo se deve a essa parceria, ao meu saudoso irmão e parceiro que nos deixou há 25 anos. É realmente muito prazeroso o poder que a música tem e saber, principalmente, que fizemos algo que ficou registrado e que novas gerações estão presenciando”, disse Daniel.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA: