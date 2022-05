Grupo de teatro de Londrina é selecionado para apresentação em Portugal

As atrizes Bruna Cassemiro e Rafaela Martins foram selecionadas para apresentar a peça Mundus Eurídice em Coimbra, Portugal. O espetáculo foi lançando em 2021 com uma versão adaptada para o audiovisual por conta da pandemia de Covid-19. Agora as atrizes terão a oportunidade de apresentar ao vivo pela primeira vez dentro da programação do Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis, em Coimbra, Portugal.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O espetáculo, que contou com patrocínio do PROMIC (Programa de Incentivo à Cultura), surge após uma pesquisa que teve início em 2017 e atravessa os interesses das atrizes de unirem as ciências e as artes. O projeto, a princípio, foi idealizado para ser apresentado no Planetário de Londrina, além de espaços teatrais clássicos. “Com a pandemia, tivemos a necessidade de adaptar a peça para o mundo online, mas agora finalmente poderemos apresentar o projeto em sua ideia inicial, no Planetário de Coimbra, em Portugal”, diz Martins que mora atualmente no país, onde conclui seus estudos.

Continua depois da publicidade





A peça apresenta três planos de reflexão e discussão: a ciência com a presença dos estudos de astronômas brasileiras (Duília de Mello, Lilia Irmeli e Rosaly Lopes) e com a apresentação de duas luas do sistema solar (Io de Júpiter e Miranda de Urano), a mitologia latina (romana) com o entrelaçamento da história de Orfeu e Eurídice e a fantasia cuja inspiração no escrito Ítalo Calvino. “Esses três planos nos deu o substrato para costurar os elementos que são fatos e dados científicos com a história ficcional que criamos”, afirma Martins. A ação central do projeto é a de apresentar esses estudos e instigar a reflexão em diversas áreas do conhecimento como a astronomia, a filosofia e a arte. “Acreditamos que ao apresentarmos esse tema ao público podemos contribuir para o enriquecimento de suas experiências com diversas áreas de conhecimento e estimular a curiosidade e a pesquisa”, continua a atriz.





Para além da estreia internacional, as atrizes farão temporadas de apresentações em Londrina. “Nosso sonho é realizar essa apresentação em muitos planetários e convidar as pessoas a interagirem nesses espaços que muitos não conhecem ou só visitaram com a escola quando crianças, queremos oferecer uma experiência nova e com certeza fazer isso também para o público da nossa casa, Londrina”, diz Martins. Cassemiro e Martins são fundadoras do grupo As Caetanas Cia. de Teatro, que atua na cidade desde 2021. Antes integrantes da Rubra Cia de Teatro, as atrizes trabalham juntas há quase dez anos. Cassemiro é formada em Artes Cênicas pela UEL e Martins tem formação pela FUNCART e pelo grupo Teatro de Garagem.