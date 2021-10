Ana Maria Braga recebe homenagens e chora nos 22 anos do Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, se emocionou na edição especial do Mais Você desta segunda-feira (18). A atração comemora 22 anos no ar.

Logo na entrada do programa, toda a equipe técnica cantou parabéns e deu flores a ela. No momento em que iniciou o papo com o público, começou a chorar.

"Já deu para perceber que é um clima de festa e ao mesmo tempo, com a abertura desse programa, quando a gente vê aquele monte de imagens de uma vida inteira. São 22 anos, é uma história diária que a gente tem junto. Não só minha e da minha equipe, mas de você principalmente", disse Ana Maria.





No programa, ela bateu papo com o cantor Daniel, 53, e dele recebeu uma homenagem. As filhas do cantor, Lara e Luiza, cantaram para Ana Maria e a chamaram de "pequena grande mulher". Em outro momento, Ana viu sair de dentro de uma caixa gigante sua amiga Claudia Raia, 54.

Em outro trecho, a apresentadora rememorou alguns momentos da trajetória da atração, dentre eles a morte de Tom Veiga, o Louro José (1973-2020).





"E quando a gente vê aquelas imagens todas, a saudade de alguns momentos faz com que a gente perceba o quanto a gente tem que valorizar a vida em cada dia, em cada segundo. As coisas passam, as pessoas se vão", disse.





Perto de completar um ano da morte de Tom Veiga, Ana Maria já volta a trabalhar com a ideia de ter um novo mascote no Mais Você. Segundo a coluna Zapping, vem aí um novo papagaio, talvez até a ser tratado como filho do Louro José, a fim de não permitir que o original seja esquecido.





Os planos vão ganhando solidez com testes de modelagem do boneco, voz, manipulação e interação com a apresentadora na bancada. A ideia é lançá-lo em cena ainda este ano.





Não foi à toa que o cenário inaugurado em São Paulo, no início do ano, já reservava um espaço para o novo mascote, nas mesmas proporções do personagem original. Na ocasião, Ana Maria justificou que o espaço do Louro ficaria ali para que ela sempre se lembrasse dele.