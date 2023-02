Ana Maria tem crise de riso no Mais Você ao enfiar linguiça em lombo; assista

A apresentadora Ana Maria Braga teve uma crise de riso durante o Mais Você desta quinta-feira (9). Durante a preparação de um lombo recheado, a comandante da atração matinal se divertiu com uma "piada sexual" ao fazer um truque com um tubo de PVC na carne a fim de inserir uma linguiça.





No momento em que precisou colocar o embutido, Ana Maria não se controlou. "Aqui você corre o risco dessa linguiça não querer passar lá para o outro lado, porque não tem muita lubrificação aqui", disse ela, rindo sem parar.

"Mas, com jeitinho, mesmo sem manteiga... tão me dizendo que ainda tem linguiça mais fina. Tem linguiça de todo jeito: tem fina, grossa, mas cada um ganha uma na vida", completou Ana Maria. Em seguida, até as assistentes da apresentadora caíram na gargalhada.





Nas redes sociais, o momento rapidamente viralizou e colocou a apresentadora nos Trending Topics do Twitter. "11 da manhã de uma quinta-feira e a Ana Maria Braga falando isso. impossível não amar", escreveu um usuário. "Ana Maria é uma fábrica de meme", enalteceu outro.





Veja o momento: