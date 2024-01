Band planeja 'retorno' de Chacrinha para 2024 e tem bom retorno do mercado publicitário

A Band fez uma primeira sondagem no mercado publicitário para saber se anunciantes recorrentes da emissora se animam com a ideia de uma nova versão do programa do apresentador Chacrinha (1917-1988). Ela iria ao nas tardes de sábado a começar deste ano.







Segundo apurou a reportagem, o retorno foi positivo. Existe uma confiança de que o horário ajudaria, já que Record e SBT estão em baixa na faixa. Para a TV, a chance de brigar pelo segundo lugar de audiência seria alta.





A partir de agora, está nas mãos de Walter Zagari, executivo ex-Record e SBT, e que assume o comercial da Band nos próximos dias, dar viabilidade aos negócios que já se mostraram. Zagari assume a diretora de vendas da Band na semana que vem com essa missão.

A nova versão de Chacrinha seria comandada pelo ator Stepan Nercessian, que deu vida ao personagem criado por Abelardo Barbosa em outras oportunidades. O projeto foi entregue por Antonio Zimmerlle, ex-diretor da Globo e da própria Band.





Não seria a primeira vez que Stepan Nercesisan faria um programa de auditório como Chacrinha. Em 2017, ele deu vida ao Velho Guerreiro no especial Chacrinha: O Eterno Guerreiro, produzido pela Globo em parceria com o canal Viva.

A audiência e o programa foram elogiados. A ideia da Band é recuperar esse projeto, mas como um semanal regular na programação.





Leleco Barbosa, filho de Chacrinha, deu autorização e ajuda na consultoria do programa, que relembraria a famosa Discoteca do Chacrinha, programa que comandou na própria Band entre o fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. Alexandre Frota também está envolvido no projeto.





A ideia é colocar a atração no ar na faixa das 14h, entregando diretamente para o Brasil Urgente, apresentado por José Luiz Datena aos sábados.