Bateria da Beija-Flor entra na casa e leva Carnaval aos brothers

Os participantes do Big Brother Brasil 22 foram surpreendidos nesta segunda (28) de Carnaval com a presença da escola de samba Beija-Flor na casa. Neguinho da Beija-Flor e a bateria da agremiação cantaram para os brothers no gramado do BBB.

Natália e Douglas Silva eram os mais animados com a apresentação. A escola começou tocando o samba-exaltação "A Deusa da Passarela". Durante o show, a produção do programa liberou cerveja para os confinados.

Os participantes do BBB passaram por momentos tensos no domingo (27) com a desistência de Tiago Abravanel e à noite com a formação do Paredão.



Indicada pelo Líder Paulo André, Linn da Quebrada foi direto para a berlinda e não jogou a Prova Bate Volta. Já Arthur Aguiar já estava na disputa desde semana passada, quando foi o primeiro a sair da Prova do Líder.



Votada pela casa, Larissa empatou com Douglas Silva e PA acabou salvando o amigo no desempate. Ela, Arthur e Lucas disputaram a Prova Bate Volta de sorte e o "Barão da Piscadinha" foi quem se deu melhor e fugiu de mais um Paredão.