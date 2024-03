BBB 24: Giovanna é a décima quarta líder do reality show

Giovanna é, mais uma vez, a nova líder do BBB 24. Sister venceu a décima quarta prova da liderança e faturou mais R$ 20.000,00 nesta quinta-feira (21). Com a conquista, ele garantiu uma vaga entre os dez finalistas do reality.



A mineira colocou Fernanda, Leidy e MC Bin Laden no vip da semana. Ela ainda vai colocar dois brothers na mira do seu voto na sexta-feira (22). Os selecionados correm risco de encarar o paredão quádruplo no domingo (24).





RESUMO DA PROVA

Beatriz foi vetada da disputa por Giovanna no começo da disputa, como última missão do seu reinando anterior. Dessa forma, os outros participantes se organizaram em cinco duplas. As alianças ficaram assim:





- Alane e Isabelle;

- Davi e Matteus;

- Fernanda e Pitel;

- Giovanna e Leidy;

- Lucas e MC Bin Laden.