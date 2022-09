Bruno Tálamo é o 1º peão eliminado do reality A Fazenda

O jornalista Bruno Tálamo foi o primeiro peão eliminado desta temporada do reality A Fazenda 14 (Record), com apenas 15,69% dos votos do público, na noite desta quinta-feira (22). Ele disputava a preferência do público com Deborah Albuquerque e Tiago Ramos.







No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo. Dessa forma, o menos votado deixa o reality. Tálamo falou à Adriane Galisteu que foi um baque ser eliminado, mas sabe que esse momento vai ser fundamental para ele.



"Deixo a minha torcida para uma pessoa que sempre foi muito carinhosa comigo, a Tati Zaqui. Eu quero que o Tiago saia [do reality]", disse o peão emocionado com a eliminação.

Tiago foi o primeiro peão a receber uma nova chance de voltar para o jogo com 57,08%. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Após saber que estava salvo, Tiago bateu a mão no peito e gritou: "Meu Deus".



Ele voltou correndo para a sede, tocou o sino e, ao entrar na casa, foi recebido aos gritos pelos aliados Deolane, Pétala, Moranguinho, Thomaz, Bia e Lucas. "É para poucos voltar da roça. Atura ou surta", gritou o peão.



Deborah foi a segunda peoa salva com 27,23% dos votos do público. Após Galisteu anunciar que ela continua no jogo, a peoa se ajoelhou e agradeceu chorando. Na volta, ela bateu o sino e entrou gritando na casa.



Tati, Alex, Ingrid, Shayan e Bárbara comemoraram a volta de Deborah. Enquanto Deolane, inimiga declarada da peoa, se jogou no chão. Depois, ela se juntou aos aliados na cozinha para comer e começou a bater na mesa tirando onda da peoa.