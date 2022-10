Cozinheiros disputam partes de porco em MasterChef Profissionais

Na prova de eliminação, os participantes terão de preparar duas receitas sem ingredientes de origem animal

A primeira prova com os cinco melhores cozinheiros da temporada não vai ser nada fácil. Na próxima terça-feira (18), a Band apresenta o sexto episódio do MasterChef Profissionais e, assim que entram na cozinha, Ananda, Diego, Enzo, Thalyta e Wilson se deparam com um porco inteiro pendurado, o que causa espanto.

Os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça falam um pouco sobre a carne e os inúmeros cortes que ela possui, revelando em seguida que os concorrentes precisam entregar uma receita criativa e de alta gastronomia na qual a proteína seja a protagonista. Por se tratar de uma missão diferente, eles terão o mercado aberto durante o tempo todo e vão ter que brigar entre si para decidir com qual parte do animal cada um vai ficar, tudo isso com o cronômetro rodando.





Assim que Ana Paula Padrão libera o relógio, os competidores correm para escolher o melhor pedaço. A cabeça e as bochechas são as peças mais concorridas na hora da negociação. Quem conseguir entregar um prato impecável se livra da berlinda e garante mais uma semana no jogo.





Na prova de eliminação, os participantes encontram uma mesa cheia de iguarias conhecidas, como nhoque gratinado, escondidinho, moqueca, bife wellington, croque monsieur, estrogonofe, quiche, entremet, cheesecake, torta mousse de chocolate, tarte au citron, galette de frutas amarelas e torta de frutas vermelhas.





Os chefs explicam que as receitas são uma referência por serem feitas sem nenhum ingrediente de origem animal, uma tendência que vem crescendo muito e ganhando nicho no mercado gastronômico. O grande desafio será fazer dois pratos, um salgado e um doce, nos mesmos moldes e que conquiste o paladar do júri. O autor da pior versão dá adeus ao sonho de conquistar o troféu.