Diretores do Faustão na Band são demitidos; emissora fala em 'novo formato'

Além disso, a emissora elogia Faustão: "A Band reforça os laços de amizade, reconhecimento e gratidão ao apresentador Fausto Silva pelo seu trabalho grandioso e de qualidade que mudou a história do horário nobre da emissora. Consolidou com o público um programa voltado inteiramente para a família brasileira".

A SAÍDA DE FAUSTÃO DA BAND





Faustão anunciou sua saída da emissora na quinta-feira passada (18). O contrato dele ia até 2026, mas ele entrou num acordo com a Band para antecipar a saída.





João Guilherme, filho do apresentador, comandará o programa ao lado de Anne Lottermann até julho. Depois disso, uma nova atração ocupará a faixa das 20h30.





Baixa audiência teria sido um motivador para a saída de Faustão. Segundo Lucas Pasin, colunista do UOL, a baixa audiência do Faustão na Band -que no dia 15 de maio marcou o recorde negativo de 2 pontos de audiência- e o prejuízo milionário da atração em 2022 (podendo chegar a R$ 60 milhões) motivaram as reuniões entre apresentador e emissora, e a decisão pelo fim da parceria.





Faustão é procurado por outras emissoras. Faustão é sondado por outras emissoras, mas não há nenhuma negociação avançada. No ano passado, ele conversou com SBT e Record, e deixou as portas abertas. Os executivos das duas emissoras chegaram a sondá-lo e ofereceram uma proposta. Segundo fontes, a conversa vem sendo retomada.