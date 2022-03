Ellen DeGeneres deve distribuir milhões à equipe após último programa na TV

A apresentadora e comediante Ellen DeGeneres, 64, decidiu distribuir milhões de dólares a sua equipe, após a exibição do último episódio do programa The Ellen DeGeneres Show –que vai ao ar dia 26 de maio, como agradecimento para os colaboradores.

Segundo o site New York Post, a apresentadora garantiu junto a Warner Bros que todas as pessoas da equipe fossem incluídas na divisão. No entanto, a quantia exata que deverá ser distribuída aos funcionários não foi divulgada.

De acordo com o site Deadline, grande parte da equipe do programa é de "veteranos". A publicação afirma que cerca de 30% dos funcionários trabalham no show há mais de uma década. Além disso, os colaboradores receberam cartas confirmando que a produtora pretende estender a assistência médica após o fim do programa.





Essas informações foram divulgadas após a apresentadora ser acusada de criar um ambiente tóxico para seus funcionários nos bastidores do programa, que começou em 2003. A humorista chegou a se desculpar publicamente, e afirmou que não sabia sobre os problemas relatados pelos funcionários.





"Quero dizer que sinto muito pelas pessoas afetadas. Sei que estou em uma posição de privilégio e poder, e percebi que isto acarreta responsabilidade. Assumo a responsabilidade pelo que acontece em meu show", disse a apresentadora na época, em seu monólogo de abertura, exibido online antes da transmissão do programa.

A apresentadora assinalou que a atração inicia "um novo capítulo, após mudanças necessárias" realizadas após uma investigação interna feita pela empresa matriz, Warner Media. No mês passado, foram demitidos três produtores, incluindo o produtor executivo, Ed Glavin.





Sem dar detalhes, a comediante disse: "A verdade é que sou a pessoa que você vê na televisão", negando as acusações de que, fora de cena, estaria muito longe de ter a personalidade alegre pela qual é conhecida.