Estreia de 'A Fazenda 15' tem seletiva para a Prova do Fazendeiro

A Fazenda 15 estreou oficialmente nesta terça-feira (19). Na primeira meia hora, o programa mostrou a chegada dos 18 participantes da temporada e com as apresentações entre eles, em uma roda, no jardim da fazenda. Após uma ação publicitária, todos puderam entrar no casarão e curtir os detalhes, com direito a várias brincadeiras.







Com direito a vários gritos de empolgação, no meio da sala, Kally Fonseca foi a primeira a se destacar. "Ela vai dar trabalho, hein?!", afirmou Cariúcha, em um canto separado com outros peões. Sander Mecca se divertiu: "Ok, vamos ficar de olho (risos)."





O clima também foi de animação no Paiol, onde estão confinados outros dez candidatos a ingressarem no reality. Na quinta-feira (21), somente quatro deles ingressarão no programa. Enquanto isso, conforme o VT do dia, os peões aproveitaram para fazer exercícios, comandados por Igor Freitas.

