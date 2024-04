Giovanna é a décima oitava eliminada do BBB 24, com 75,35% dos votos

A nutricionista mineira Giovanna, 27, foi a décima oitava eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, neste domingo (7), durante a programação ao vivo da Globo. A sister recebeu 75,35% dos votos.



Alane (20,06%) e Davi (4,59%) terminaram o paredão com menos votos do que a eliminada. Os dois brothers foram sete vezes para a berlinda nesta edição.

A ex-participante caiu no paredão por indicação direta do líder e aliado Lucas, na última sexta (5). Essa foi a última cartada do grupo gnomos para fazer as fadas votarem entre si e provocar alguma discórdia entre os colegas.



A participação de Giovanna no reality foi marcada por uma amizade forte com Michel e Raquele. Para o azar do trio, eles foram considerados plantas ao longo do BBB.

Outro laço construído pela mineira foi com MC Bin Laden. Eles chegaram a formar um casal, com direito a um beijo amadrinhado por Ivete Sangalo, mas decidiram seguir apenas na amizade. "A trajetória não foi certa", disse a ex-participante no dia do término.



A nutricionista também passou parte da edição com o pé lesionado e, portanto, sem disputar seis provas no reality. Porém, na fase final do programa chegou a conquistar duas lideranças consecutivas.