Globo confirma três casos de Covid-19 entre confinados para BBB 22

A Globo informou nesta quarta-feira (12) que três participantes selecionados para a 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22) receberam diagnóstico positivo para a Covid-19. A emissora diz que eles passam bem e estão sendo acompanhados por uma equipe médica.

A emissora não especificou se os infectados fazem parte do grupo Pipoca, formado por anônimos, ou Camarote, com pessoas que já eram famosas ao receber o convite para o programa. Os nomes dos participantes ainda não foram divulgados -a previsão é que isso ocorra ainda nesta semana.

Os três participantes com Covid não serão eliminados do programa. Em vez disso, a emissora diz que eles permanecerão isolados e entrarão no programa depois que tiverem recebido diagnóstico negativo para a Covid. É a primeira vez que isso ocorre no programa.





Na nota enviada à imprensa, que cita o avanço da variante Ômicron, a Globo também divulgou que todos os participantes estão vacinados. Segundo a emissora, isso foi um pré-requisito para participar do programa.





A emissora diz que os protocolos de segurança do BBB 22 serão bastante restritivos e aprimorados constantemente. Por tempo indeterminado, estão suspensas a plateia e a presença de familiares e amigos em dias de eliminação. Como em anos anteriores, os participantes terão atendimento médico à disposição durante as 24 horas do dia.

A emissora diz que também haverá uma higienização rigorosa de qualquer produto que entre na casa, monitoramento de todas as pessoas que têm acesso ao local, bem como aos locais de trabalho da produção. As equipes também estão reduzidas, são obrigadas a usar máscara e fazem testes recorrentes para detectar a Covid.





LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DIVULGADA PELA GLOBO





"Show de realidade. O significado do gênero do 'Big Brother Brasil' parece fazer cada vez mais sentido. Pela trajetória dos participantes, pelos assuntos provocados por suas relações ou pelas pautas da sociedade, o BBB chega à sua 22ª edição com muita história para contar e passando junto com o público por um novo momento da pandemia com a evolução da nova variante Ômicron.

Mais uma vez, o reality estreia cercado dos cuidados e protocolos que fizeram possível realizar em segurança as duas últimas temporadas de muito sucesso. Como parte do protocolo, são realizados testes em todos os participantes e, durante essa rotina, três deles, que estarão no elenco desta edição, testaram positivo. Todos estão com as respectivas vacinas em dia -item obrigatório para a participação no reality-, passam bem, continuam isolados e estão sendo acompanhados por uma equipe médica. E, mesmo ansiosos para começarem a viver na casa mais vigiada do Brasil, assim permanecerão até que seja seguro deixarem o isolamento. Quando estiverem liberados pelos médicos, se unirão aos outros participantes, de um jeito inovador e sem prejuízo das dinâmicas do jogo.

Como parte dos protocolos de segurança do programa, que são aprimorados constantemente, estão também a suspensão, por tempo indeterminado, de plateia e da presença de familiares e amigos em dias de eliminação, higienização rigorosa de qualquer produto que entra na casa, monitoramento de todas as pessoas que têm acesso -já extremamente restrito- não apenas à casa, como também aos locais de trabalho do programa, equipes reduzidas, uso obrigatório de máscara, testes recorrentes e manutenção do já convencional acompanhamento médico 24 horas dos participantes do BBB.

Ainda essa semana serão divulgados os nomes dos concorrentes da edição desse ano e, no dia 17, saberemos mais detalhes no programa de estreia. Como serão as dinâmicas do jogo? Como será a entrada deles na casa? Isso -e muito mais- o BBB contará, a partir de segunda-feira, após a novela 'Um Lugar ao Sol'.

O 'BBB 22' tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt."