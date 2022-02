Jade se recusa a dançar em ação no reality após trauma por vídeo no TikTok

A influenciadora Jade Picon, 20, chamou a atenção nesta quinta (17) no Big Brother Brasil 22 ao se recusar a participar de uma ação promocional realizada dentro do reality e que envolvia uma aula de dança para os brothers.

Ela disse que não estava se sentindo bem. Nas redes sociais, porém, a equipe da sister lembrou que logo quando entrou no BBB 22, Jade falou, em conversa com Naiara Azevedo e Brunna Gonçalves, que ficou traumatizada após fazer uma dança no TikTok e ser alvo de críticas e zombaria na web.

"Eu não tenho gingado. Eu fiz uma dança uma vez no TikTok e entrei nos trending topics do Twitter [...] fiquei traumatizada. Falei: 'Nunca mais na minha vida", disse.





"Jade não participou da ação da dança por não se sentir confortável em dançar e não estar muito bem. Quem acompanha sabe que Jade já foi alvo de muitos comentários maldosos por simplesmente não suprir as expectativas de algumas pessoas ao dançar", publicou a equipe de Jade nas redes da influenciadora.

Fãs da sister relembraram que o vídeo polêmico foi publicado por ela em 2020. Na ocasião, ela dançava a música "Savage", de Megan Thee Stallion.