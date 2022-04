Jogo da Discórdia do BBB 22 deixa brothers desconfiados

O Jogo da Discórdia, do Big Brother Brasil, aconteceu na noite de segunda-feira (18). Na dinâmica, os brothers emparedados, Eliezer, Gustavo e Paulo André, precisaram indicar alguém para estar no Paredão no lugar deles.

Após as revelações, Tadeu Schmidt pediu que os demais participantes, Arthur, Douglas Silva e Pedro Scooby, falassem quem eles tirariam do Paredão. Nesta fase, eles precisaram explicar também o motivo que poderia ocasionar a eliminação dos brothers.

As duas fases da dinâmica geraram intriga entre os participantes, que especularam se as indicações poderiam ter efeitos no próximo paredão.