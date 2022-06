Larissa é a quarta eliminada do “MasterChef Brasil”

Larissa foi a quarta eliminada do MasterChef Brasil no episódio da terça-feira (7). A médica veterinária se desesperou na prova do bolovo e, nos minutos finais, não conseguiu finalizar a receita com perfeição. O sabor do prato até lembrou a versão original, mas, tecnicamente, o resultado desagradou os jurados, com ovo fora do ponto e ‘desmanchando’ na união com a carne moída.

Chateada com seu desempenho, a mineira de 24 anos tentou de tudo, mas não conseguiu obter sucesso. Em entrevista, Larissa afirmou que a confirmação de que seria eliminada chegou antes mesmo da degustação. Ao olhar para o seu trabalho, ela tinha certeza de seu destino. “O problema começou nos últimos 15 minutos de prova, em que tive um apagão, não conseguia pensar em nada. A carne não grudava no ovo e eu não sabia o motivo. Vi que os meus ovos de teste estavam indo embora, e eu detesto desperdiçar comida, mas ali senti que daria ruim. Já cheguei [no púlpito dos chefs] sabendo que estava eliminada, então meu coração ficou tranquilo. Eu já sabia, não tinha como fingir”, lamenta.

Foi no programa que Larissa cozinhou e comeu bolovo pela primeira vez na vida. O autoconhecimento a faz ter certeza do que a prejudicou: “Eu não nasci com o dom de cozinhar, já errei muito, mas aprendi por repetição. O meu pudim é perfeito, mas demorei umas 8 receitas para acertar. Aqui, infelizmente, todos os pratos que fiz foram inéditos pra mim. E tudo bem, a gente não consegue acertar tudo”.

Ainda assim, ela define o MasterChef com uma “das experiências mais fortes que já teve na vida”. No palco, durante a primeira prova da noite, a mineira mostrou garra e coragem ao fazer lances ousados no leilão de sobremesas. Ao longo de sua jornada, ganhou o respeito dos colegas e amizades queridas, como Lays e Mitiko.