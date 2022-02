Lucas vence a prova da liderança da semana no BBB 22

Lucas é o líder da semana do Big Brother Brasil 22 (Globo). O brother disputou a final da prova com Eslovênia, Gustavo e Tiago e acabou levando a melhor na prova da Above, na noite desta quinta-feira (17). Ao comemorar a vitória, ele foi abraçado pelos outros participantes.



Após o fim da prova, o apresentador Tadeu Schmidt brincou com Lucas dizendo que a vitória ainda não valia. "Cadê a piscadinha?", disse brincando devido a apelido do brother de "Barão da Piscadinha".



O novo líder da semana escolheu levar para o VIP: Eslovênia, Natália, Linn da Quebrada, Douglas e Arthur. Ao entregar as pulseiras, Lucas falou que escolheu Douglas por gratidão por ter sido acolhido ele no início do jogo. "O Arthur é uma pessoa eu me aproximei nos últimos dias", disse ao entregar a última pulseira para o ator.



A prova do líder consistia em jogar uma bola por baixo de uma trave em direção ao gol. Eslovênia, Lucas, Gustavo e Tiago marcaram o maior número de pontos na primeira rodada e disputaram a final.

Jessi marcou o menor número de pontos e foi direto para a xepa. Na primeira rodada, ela empatou com Natália em 40 pontos e teve que disputar um mata-mata para ver quem escaparia da xepa. Natalia levou a melhor na disputa.



No quarto, Jessi estava triste por ter ficado em último lugar na prova e foi consolada por Natália e Tiago.