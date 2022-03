No BBB 22, Natália, Lina e Jessi tentam conversar, mas voltam a se desentender

Na manhã desta quinta-feira (17), após a briga entre as comadres durante a Festa do Líder Lucas, Linn da Quebrada, Natália e Jessilane tentaram conversar. A atriz e a professora estavam dizendo para a designer de unhas que ela transforma conversas em assuntos sobre si mesma.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



"Lá fora a gente estava falando sobre a questão de relacionamento, e aí você traz para você", disse Jessi. "Mas eu também estava conversando", rebateu Natália. Neste momento, Lina deixou o ambiente, e apenas a professora continuou conversando com a colega de confinamento do BBB 22 (Globo).

Continua depois da publicidade



"Mas da forma que você fala, do jeito que você fala, parece que você quer tomar a conversa para você", continuou a professora, em trecho exibido no Encontro com Fátima Bernardes. "É sobre mim! Não é sobre o que você pensa, é sobre o que eu, Jessilane, acho e penso", completou a sister. "Não estou querendo anular o que você fala", respondeu Natália.



Com a repercussão da briga, internautas começaram a pedir pela expulsão da sister da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). A designer de unhas chegou a chutar portas e jogar cadeiras da cozinha, e Jessi tentou a conter.



Alguns telespectadores do programa apontaram que Natália acertou o rosto da professora enquanto estava sendo contida, com isso as palavras "expulsão", "surtou" e "Nati" chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Brasil, no Twitter.

Continua depois da publicidade



"Vale expulsão ein, Boninho", escreveu um internauta. "Um tapa, um empurrão, uma baldada e até um dedo na cara gritando é agressão... Mas chutar, estapear, quebrar a casa e fazer todo mundo fritar não é Inadmissível o comportamento da Natália, seja por vontade própria, desequilíbrio ou crise. Expulsão já!", escreveu outro.



A discussão começou após Natália demonstrar seu descontentamento com as comadres para Eslovênia, e resolver ir ao Quarto Grunge desabafar com Jessilane e Linn da Quebrada. A designer de unhas reforçou sobre ter sido ignorada pelas sisters e diz. Após discutir com Lina, a sister perdeu o controle e começou a chutar portas e jogar cadeiras na cozinha da casa.



"Lina, eu falei com você que eu senti que muitas das vezes não é questão só de ser desleal. É a sensação de que você estava afastando ela de mim", disse Natália para Lina ao iniciar a discussão. Natália seguiu demonstrando seu descontentamento com suas aliadas na disputa por R$ 1,5 milhão, mas também demonstrou seu afeto.



"Eu amo vocês duas. Eu quero falar! Agora é o meu momento de fala. Eu amo você com as suas particularidades, com tudo que você é. Mesmo às vezes você me interrompendo e me ignorando. Eu não me importo com isso. É isso que eu tenho para te falar. Eu amo a Jessi indiferentemente de todas as nossas diferenças", disse a mineira.



Lina tenta acalmar a participante e pede para ela ouvi-la. Natália retruca e diz que só vai ouvir depois que terminar de falar. "A Jessi é uma pessoa que eu sinto muitos ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem".



Lina afirma: "Vou te falar porque você me chamou de desleal. Você falou que eu estava tentando te afastar da festa". Natália insiste em falar que Linn foi desleal: "Muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você", diz a sister aos gritos.