Competidores irão preparar baião de dois como próximo desafio do MasterChef Brasil

Os competidores do MasterChef Brasil vão cozinhar, na próxima terça-feira (30), às 22h30, com dois alimentos bem comuns da culinária brasileira: arroz e feijão. Rodrigo Oliveira, um dos maiores representantes e grande estudioso da gastronomia do Nordeste brasileiro, mostra diversas maneiras de se preparar o famoso baião de dois, combinação perfeita entre os dois ingredientes que ainda leva várias iguarias típicas da região.

Se você é fã da Marvel, nosso querido Homem-Aranha te espera diretamente do Aranhaverso já no dia 1º. Já se você prefere a DC, é só esperar mais um pouco que o veloz Flash está chegando a todo vapor.

Através do Cinemaverso: confira as estreias de junho nas telonas

Os participantes ficam encantados com a aula do chef, que dá dicas e caminhos para a reprodução perfeita desse prato brasileiro tão icônico. Os cozinheiros terão que apresentar uma versão autoral da receita, que leve a personalidade de cada um deles, e conquiste o paladar dos jurados. Aqueles que souberem valorizar os ingredientes e entregarem um baião de dois cheio de sabor escapam da prova de eliminação. Mas eles ainda poderão se salvar em um teste de pressão. Em um tempo apertado, eles têm que demonstrar muita técnica e precisão ao dividir um grande pedaço de bife ancho em três volumosos pedaços e entregá-los em três pontos perfeitos: malpassado, no ponto perfeito e bem passado.

No derradeiro desafio, os competidores se deparam com um grande pesadelo: a confeitaria. Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira e Erick Jacquin explicam que todo cozinheiro deve saber preparar um crepe perfeito, receita que está presente no mundo todo e encanta as pessoas com seus diversos sabores. Mas como no MasterChef Brasil nada é simples, eles deverão apresentar um bolo feito de crepe. Eles ainda devem pensar em um recheio delicioso que encante os jurados e sustente o bolo, além de uma cobertura e uma bela decoração.