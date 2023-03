Maria Paula diz que equipe do Casseta & Planeta 'era machista para caramba'

"Eu estava vindo do 'Radical', um programa diário, ao vivo, aí eles me chamaram e eu falei, 'claro!', porque eu adorava aquela pegada do humor inteligente. E quando eu fui, fazia a abertura e o final, e só", relembrou ela, que ainda disse que a equipe era machista: "Foi com muito jeitinho. E eu não fazia os personagens, eu não fazia nada! E eles eram muito machistas. E eu falava, 'galera, isso aqui não vai dar bom assim, não. Eles viram que precisavam me dar mais espaço. E foi assim que consegui, foi crescendo minha participação e chegou a hora em que fui considerada a oitava caceta", relatou.

A atriz Maria Paula, 52, relembrou, em entrevista à jornalista Marcia Zarur, no canal Sesc DF, no YouTube, a época em que começou a fazer sucesso na Globo, em 1993, apresentando um festival de rock. Na ocasião, ela já estava na MTV e foi convidada para apresentar, ao vivo o Radical Chic, um programa de variedades. Em seguida, ela logo foi contratada para atuar no extinto Casseta & Planeta.

Apesar de ter uma participação pequena na atração, Maria Paula não desistiu e acabou ganhando seu espaço:

"Com o tempo, com calma, eles foram me dando um papel aqui, outro ali. A minha sorte é que os papéis foram grandes sucessos. A Leticia Spiller fazia o papel de má numa novela (Suave veneno, de 1999), e eu fazia as paródias. Esse papel fez um sucesso danado, lembro que ela xingava as pessoas, 'seu ornitorrinco manco'. E as pessoas me viam na rua e pediam 'me xinga. E eles viram que precisavam me dar mais espaço. E foi assim que consegui, foi crescendo minha participação e chegou a hora em que fui considerada a oitava caceta".





A artista ficou no programa até 2010 quando foi extinto. Com o fim do Casseta, ela foi trabalhar com cinema, escreveu livro, teve dois filhos, e continuou a exercer a profissão de psicóloga.

"Minha vocação é pesquisar a psiquê humana, sou uma pessoa curiosa, eu gosto de gente, gosto das relações, de como a gente se comunica e se entende com o outro. Sempre pensava sobre o que se passa na cabeça das pessoas. Na composição de personagens, a psicologia me ajudou muito", avaliou.





Atualmente, ela se dedica aos seus trabalhos como roteirista, palestrante e Embaixadora da Paz:

"Eu recebi esse e junto com ele veio uma responsabilidade enorme de fazer com que a credibilidade da minha imagem pudesse chegar a lugares onde as pessoas estão precisando de uma mensagem mais acolhedora, que não passe pelo julgamento, denúncia, cancelamento".