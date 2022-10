Tiago Leifert faz 'discurso de eliminação' em chá de revelação de Viih Tube e Eliezer

É menina. Viih Tube e Eliezer descobriram o sexo do primeiro filho do casal em um chá de revelação, que se transformou em um "Big Brother Brasil" nas redes sociais. Todo mundo deu aquela "espiadinha" na live transmitida ao vivo no Youtube desde do início da tarde deste domingo (16).







Com direito a 'Prova do Líder" e até de um 'discurso de eliminação' comandado por Tiago Leifert, o evento contou com mais de 400 mil seguidores acompanhando o anúncio da espera de uma menina pelos ex-BBBs.

"Gente...Não consigo nem falar. Achava que era um menino, mas mudei de ideia. É muita emoção. Como? Mais de 400 mil assistindo a live? Vocês não têm o que fazer? Meu Deus", comentou Viih Tube antes de encerrar a transmissão.





Com o tema "BBBaby", a festa tinha uma paleta de cores que o sinalizava lilás para menina e verde para menino. Da decoração ao figurino já que no convite, o casal especificou como os convidados deveriam se vestir para a festa. "Use pelo menos uma peça de roupa verde se achar que é menino ou tons de roxo/lilás se achar que é menina".

Mais cedo, o ex-BBB foi quem fez as honras da casa para os seguidores ao mostrar a decoração do espaço nos stories do Instagram. Ele também mostrou pessoas da organização do evento vestidas como Dummies [os ajudantes das provas do programa] e um bolo decorado com dois robôs como os que aparecem nas edições do programa, sendo um menino e uma menina.





Eliezer ainda revelou que tinha um tipo de um confessionário, onde as pessoas poderiam deixar recados para os futuros papais. Depois, foi a vez de Viih Tube assumir a apresentação na live no Youtube. Ela brincou com os convidados, contou sobre o namoro, o início da gravidez e não escondeu que a gravidez foi inesperada.

Visivelmente ansiosa para saber o sexo da criança, a influenciadora apressou as brincadeiras de perguntas e respostas com os convidados e fez uma troca de roupa rápida [optou por um vestido branco]. "Vamos acabar logo com essa agonia", comentou.

Ela e Eliezer foram surpreendidos quando os Dummies derramaram uma tinta da cor rosa no casal para anunciar o sexo do bebê. "Era meu sonho ser mãe de menina", revelou.





Viih anunciou que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com Eli em 20 de setembro. Os dois já até fizeram um perfil para a criança nas redes sociais chamado Baby Elitube. Na época, página já contava com mais de 700 mil seguidores.

Confira as postagens nas redes sociais do casal e a live na integra: