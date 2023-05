Novo Linha Direta estreia com Caso Eloá, encenação e podcast

Programa policial que foi ao ar de 1999 a 2007 na Globo sob o comando de Marcelo Rezende e Domingos Meirelles, o Linha Direta ganha uma nova versão agora sob o comando do jornalista e apresentador Pedro Bial.







Exibido originalmente em 1990 com Hélio Costa à frente, o Linha Direta se notabilizou por ser a forma que a Globo encontrou de enfrentar a guerra de audiência liderada pela Bandeirantes e pela Record com programas com foco na violência e na criminalidade comandados por José Luiz Datena e pelo mesmo Marcelo Rezende, que havia apresentado a temporada de retomada da atração global, em 1999.



Com o retorno do programa à grade da emissora, anunciado para o dia 4 de maio, confira abaixo cinco dos casos que ficaram marcados no por seu caráter violento, curioso ou até dito sobrenatural.

