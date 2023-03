Simaria dá soco em Fábio Porchat durante programa e constrange espectadores

A cantora Simaria foi uma das participantes do programa de estreia da nova temporada de "Que História É Essa, Porchat?", na noite desta terça-feira (14), no canal pago GNT. Nas redes sociais, os espectadores ficaram desconfortáveis com a narração da artista e perceberam as caras de desaprovação de Andréia Sadi e Fernanda Paes Leme, outras convidadas da atração.





No programa, Simaria narrou uma história em que visitou um benzedeiro, que lhe causou desconforto. "O cara dizia: 'Tem muita inveja em cima de você'. O cara só diz que tem o dia e a noite (risos)", disse Simaria, em uma parte. A seguir, ela pulou em Porchat. "O benzedeiro me deu uma surra de plantas e o segurança chegou para perguntar se estava bem: 'A senhora é tão pequenina'", lembrou ela.

Em outro trecho da história, a cantora chegou a dar um soco no estômago do apresentador, ao prosseguir com seu conto. "Que vergonha alheia", disse um internauta. "O desconforto da Fernanda com a Simaria tá muito nítido", escreveu outro. "Simaria bombando na intolerância religiosa", publicou um terceiro.





Na próxima semana, "Que História É Essa, Porchat?" terá episodio especial com Xuxa.