Tiago Abravanel disse no confessionário do BBB 22 que não soube jogar

Logo após apertar o botão de desistência do Big Brother Brasil 22, Tiago Abravanel, 34, entrou no confessionário e justificou seu desejo de deixar o reality. "Eu quero sair do programa, porque acho que a minha história foi contada até agora da maneira que eu sei contar. Com meu coração aberto. Mas, infelizmente, eu não sei jogar esse jogo como eu imaginava que era possível jogar", disse o ator e cantor.

O momento foi exibido na edição ao vivo do BBB 22 da noite deste domingo (27). "Foi muito bom conhecer cada um aqui, mas, para mim, a minha história se encerra assim. Eu desejo sair do BBB 22", afirmou ele.

O neto de Silvio Santos desistiu do reality no início da tarde deste domingo. Ele saiu sem dizer nada para os outros brothers, que se assustaram ao ouvir a sirene que tocou pela casa após Abravanel apertar o botão de desistência.





No Raio-X na manhã de domingo, o ator e cantor já tinha sinalizado que algo aconteceria. "Quem está acompanhando 24 horas, deve ter visto alguns movimentos que eu fiz ontem [sábado], e hoje é sobre coragem. Não sei se vou ter, mas pretendo", disse.