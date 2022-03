Vyni é repreendido ao tentar filmar órgão genital de Eliezer

Vyni foi repreendido pela produção do Big Brother Brasil 22 (Globo) ao tentar filmar o pênis de Eliezer, na tarde desta terça-feira (8). Ele usou o celular disponibilizado para os participantes tirarem fotos para gravar a parte íntima do empresário.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Eliezer não gostou da brincadeira de Vyni, colocou as mãos na frente do órgão e perguntou: "O que você vai fazer?" O influenciador pediu: "Tira a mão". Eliezer respondeu: "Não, não."

Continua depois da publicidade





O influenciador continuou insistindo com Eliezer: "Já fiz isso com o Gustavo. Tirar uma foto do Pão de Açúcar". Neste momento, a produção mandou "atenção" nas telas que ficam espalhadas pela casa.





Internautas ficaram revoltados com a ação do influenciador e pediram para ele ser eliminado. "Na primeira oportunidade que o Vyni cair no paredão, tirem ele com o maior índice de rejeição por favor!"





Outro usuário do Twitter disse que Vyni ​ é doente. "Cara esse Vyni tão doente, merecia ser expulso, por Deus", comentou o internauta. "' Vyni é repreendido pela produção após tentar filmar pênis de Eliezer'. Que fim de feira, meu Deus", escreveu um internauta.

Continua depois da publicidade





Um internauta lembrou que Eliezer encurralou Jessilane na piscina e não aconteceu nada. "A edição mostrando a cena do Eliezer esfregando o pênis na Jessilane na piscina do BBB. Se não mostrassem 'atenção' ele não iria parar. Não acredito que vai acontecer expulsão, infelizmente."