Turma sofre com mudança de Mônica à nova escola em trailer de novo filme

O trailer de Turma da Mônica O Filme - Lições exibe uma reviravolta nas tramas da turminha do limoeiro após a ida da protagonista à nova escola.

A dona do coelhinho Sansão, no entanto, não fica sozinha e conhece Marina. Mas os antigos amigos sofrem sua partida.

Cascão e Cebolinha enfrentam apuros com valentões, já que carecem da colega valente para lhes defender. Magali se sente só sem a companheira de brincadeiras, mas aceita se juntar à Milena.





Personagens clássicos dos quadrinhos de Mauricio de Souza ingressam nas telonas. Isabelle Drummond incorpora Tina e Gustavo Merighi dá vida a Rolo, o jovem com barba e cabelo azuis.

O trailer lançado por volta das 10h já conta com 40.713 visualizações até a produção deste texto. E tocou os internautas.





Uma usuária do Twitter questionou: "Só eu que chorei no trailer?". Um outro mostrou-se ansioso pro lançamento: "Parabéns! Estarei dnovo no cinema acompanhando a turminha!".





Estreia: Aposta para as férias de fim de ano, o segundo live-action da Turma da Mônica será transmitido nos cinemas a partir de 30 de dezembro.





Confira o trailer: