Abel Ferreira se posiciona contra discriminação após fala de diretor do São Paulo

Abel Ferreira abriu a entrevista coletiva após a goleada por 5 a 1 contra a Ponte Preta neste sábado (16) falando sobre o xingamento que recebeu de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Ele afirmou que não irá mais falar sobre o assunto.



"Eu repudio todo ato de discriminação, nacionalidade ou qualquer tipo de violência. Dizer que isso vai muito além da esfera de futebol. É uma questão de humanidade. Repito: repudio todo e qualquer ato de discriminação. Essa era a mensagem que gostaria de falar antes da coletiva. Desse assunto, publicamente, não falo mais.", disse Abel Ferreira.





O QUE ACONTECEU



O UOL apurou durante a semana que o treinador do Palmeiras preferia não ter recebido o pedido de desculpas de Belmonte. O vídeo do diretor do São Paulo foi publicado nove dias após ele ter chamado Abel de 'português de merd*', e, na opinião do treinador, só foi gravado para cumprir um acordo com Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) em troca de liberar jogadores do São Paulo de julgamento e punição.

Além disso, a reportagem também apurou que a decisão do TJD foi considerada um "tapa na cara da sociedade" por Abel. Em todas as ocasiões em que o técnico errou, no dia seguinte, ele se desculpou publicamente -como foi no desentendimento com Calleri no Morumbis e quando tomou o celular da mão de um jornalista no Mineirão.





O São Paulo conseguiu trocar o julgamento e punições a seus atletas e dirigentes por multas em dinheiro. Essa decisão não agradou em nada a diretoria do Palmeiras.