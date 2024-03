"Aqui todo mundo só fala em acesso", afirma novo reforço do Londrina EC

Primeiro reforço do Londrina para a disputa do Brasileiro da Série C , o meia Giancarlo chegou confiante ao Tubarão e com o discurso que a torcida gosta: o de ajudar o clube a voltar para a Série B na próxima temporada.







Destaque do último Campeonato Baiano pelo Atlético de Alagoinhas, o jogador já treina no Tubarão e afirmou estar muito motivado em vestir a camisa alviceleste.

"Espero ajudar da melhor forma possível dentro e fora de campo. Desde que cheguei todo mundo aqui só fala em subir, em acesso para a Série B e vamos em busca deste objetivo", destacou.







Giancarlo disputou nove jogos e marcou quatro gols no último baiano. O bom desempenho, segundo o jogador, despertou interesse de outros clubes, mas o atleta preferiu o LEC em razão da tradição do clube e da visibilidade que o Londrina proporciona.

"Fiquei muito feliz pelo convite. Eu já conhecia o clube, a história e a tradição e comecei a acompanhar mais os jogos. A torcida apoiou muito o time nos últimos jogos e para o jogador é sempre bom jogar com o estádio cheio", frisou.





"Apareceram outras possibilidades, mas preferimos o Londrina pela vitrine. É a grande oportunidade da minha carreira e vou fazer de tudo para aproveitar."

Aos 24 anos, Giancarlo chega para ser mais uma opção ao lado de Rafael Longuine. O meia afirmou que pode jogar tanto por dentro, como mais aberto. "As minhas principais características são a velocidade, o drible e as finalizações de fora da área", comentou.





O Londrina trabalha no mercado para buscar mais reforços. As prioridades da comissão técnica são mais um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e pelo menos mais dois atacantes.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: