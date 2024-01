Ferrari da família e autografada por Schumacher vai à venda por R$ 1,6 mi

Confira os valores do IPVA dos 20 veículos mais emplacados em 2023

Com o pagamento à vista do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), o desconto é de 6%. A partir deste ano as condições do pagamento estão melhores. Para exemplificar a mudança, a Secretaria da Fazenda elaborou uma lista