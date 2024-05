Circuito Unimed Off-Road está com inscrições abertas para a etapa Refúgio

No dia 30 de maio a partir das 7h acontece a etapa Refúgio, segunda do Circuito Unimed Off-Road, a largada será ao lado do Viveiro Municipal, na avenida Alice Abibe Sahão, zona sul de Londrina.





As modalidades desta edição são Trail Run Longo com 20.116 metros, Trail Run Intermediário com 9.106 metros e Trail Run Curto com 5.520 metros e as inscrições estão abertas até o dia 26 de junho ou enquanto houver vagas.

Estão disponíveis dois lotes para inscrições, o primeiro até o dia 31 de maio e o segundo até o dia 26 de junho. Os valores variam de acordo com a modalidade, a partir de R$ 69,90 mais taxa de serviço no primeiro lote, com descontos especiais para clientes e cooperados da Unimed Londrina.





Os atletas com intenção de pódio deverão se inscrever na modalidade “competição” e os sem intenção, na modalidade “participação”. O kit atleta será composto de medalha, camiseta, número de peito e meia personalizada. A retirada deverá ser feita no dia 28/06, das 12h às 19h, e dia 29/06, das 10h às 18h, na Decathlon do Catuaí Shopping Londrina.





Na modalidade longa, todos serão considerados competidores. Os que não participaram da 1ª etapa da Off-Road Limoeiro podem participar normalmente da etapa Refúgio.