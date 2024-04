Com elenco incompleto, Londrina EC busca mais reforços para a Série C

O Londrina ainda não está com o elenco completo para o início da Série C. O Tubarão corre contra o tempo e tem carências na lateral, meio-campo e ataque. O Campeonato Brasileiro começa a partir do dia 20 de abril e o LEC estreia contra o Confiança, em Aracaju.







Com as contratações do volante Kady e do centroavante Daniel Amorim , o Londrina tem 26 jogadores no elenco. O regulamento da Série C prevê que cada clube precisa registar pelo menos 30 atletas para iniciar a disputa da competição. O número máximo de inscrições é de 50 nomes.

O Alviceleste tem outros dois jogadores já apalavrados e que serão oficializados ao longo da semana. O volante Tauã, que jogou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, e o atacante Danielzinho, que vem por empréstimo do Athletico.





O LEC ainda busca um lateral-esquerdo. Para a posição, o técnico Emerson Ávila conta apenas com o garoto Lauan, que vai permanecer para o Brasileiro. Vinícius Silva, que também jogou o Paranaense, já foi liberado. O Tubarão quer pelo menos mais um meia e um atacante.

Até agora, o Alviceleste já confirmou nove contratações: o goleiro Arthur, o lateral Maurício, os zagueiros Rayan, João Maistro e Pedro Jorge, o volante Kady, o meia Giancarlo e os atacantes Iago Telles e Daniel Amorim.





O Londrina tem programado dois jogos-treinos esta semana, um na quarta-feira (10) e outro no sábado (13). Serão os últimos testes antes do início do Brasileiro .





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: