Copa São Paulo e Estaduais abrem a temporada do futebol brasileiro

Passada a euforia e a ressaca pela Copa do Mundo, o torcedor volta as atenções para a retomada do futebol brasileiro. A maioria dos clubes já voltou aos treinamentos visando o início da próxima temporada.





O calendário da CBF marca para os primeiros meses do ano os campeonato estaduais e a Copa do Brasil e a partir de abril o começo do Brasileiro.



Como é tradicional, o ano do futebol no Brasil começa logo no dia 2 de janeiro com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competião que em 2023 não terá a presença do Londrina.





O primeiro estadual que terá bola rolando será o Pernambucano, no dia 7 de janeiro, seguido pelo Baiano (10) e Carioca (12). O Campeonato Paranaense, Paulista, Catarinense e Cearense começam no fim de semana dos dias 14 e 15. Na semana seguinte tem o ponta pé inicial do Gaúcho e do Mineiro.

A estreia do Londrina no Paranaense será no dia 15 de janeiro diante do Azuriz, no estádio do Café. O LEC voltou aos treinos no dia 12 e completou duas semanas de preparação. Na sexta-feira (30), o Tubarão fará o primeiro jogo-treino diante do Marília, no CT da SM Sports.





O Estadual terá 12 participantes e os oito melhores se classificam para as quartas de final. Os dois piores colocados serão rebaixados para a Divisão de Acesso.

As disputas das competições nacionais começam a partir do dia 28 de janeiro, quando está marcada a final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras, o atual campeão brasileiro, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2022.





A próxima edição da Copa do Brasil começa em 22 de fevereiro e contará com a presença do LEC. Antes disso, o Flamengo, que ganhou a última Libertadores da América, representa o futebol brasileiro no Mundial de Clubes, que acontece de 1º a 11 de fevereiro, no Marrocos.





Também em fevereiro inicia a próxima Libertadores - no dia 8 -, que terá oito clubes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Internacional, Fluminense, Athletico, Atlético-MG e Fortaleza. A Sul-Americana começa no dia 8 de março. Os representantes brasileiros são: América-MG, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo.





