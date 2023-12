Fisiculturista de 19 anos quebra recorde quase seis décadas de Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger tinha 20 anos quando ganhou o título de Mr Universo. Isso aconteceu há 57 anos e só agora o recorde de o mais jovem atleta de todos os tempos a obter um "cartão profissional" foi quebrado. O dono da nova conquista é Anton Ratushnyi, 19, que levou apenas quatro anos de dedicação para passar de um adolescente comum tentando ganhar músculos ao patamar do protagonista da franquia do Exterminador do Futuro.





Anton quebrou o recorde do ator de Hollywood e ex-governador da Califórnia ao vencer o Classic Physique Pro, título da divisão nacional do NPC nos Estados Unidos, no Texas, no fim de semana. Ratushnyi já conquistou mais de 200.000 seguidores no Instagram, com cada uma de suas fotos contendo fotos em close dele posando com seus músculos à mostra.

Há um mês, filho de Schwarzenegger, 76, com a ex-governata guatemalteca Mildred Baena, 62, Joseph Baena, 26, mostrou aos seguidores a semelhança física com o pai. Ele visitou um museu dedicado a Schwarzenegger, na Áustria ( o ator nasceu no país europeu), e compartilhou fotos imitando as poses do ator em filmes como "O Exterminador do Futuro" e "Conan, o Bárbaro".





Modelo fitness, corretor de imóveis, DJ e ator, Baena jura que dispensa o sobrenome famoso em testes para novos trabalhos. "Quando vou a testes de elenco, não sabem quem sou", disse.