Após mais um empate, Fonseca joga a toalha e Londrina EC pode cair na próxima rodada

Sempre otimista desde a sua chegada, o técnico Roberto Fonseca já não demonstra mais esperanças em ver o Londrina fora da zona do rebaixamento da Série B. A gota d'agua para o treinador foi o empate com o CRB, em que novamente o LEC tinha o jogo nas mãos, mas acabou jogando fora o resultado no final.





Foi o terceiro empate seguido da equipe em condições muito parecidas. Nas duas rodadas anteriores, o Alviceleste vencia o Avaí e o Juventude, mas não conseguiu concretizar a vitória. "Poderíamos estar aqui falando de quatro, seis pontos a mais. Mas não adianta ficar falando que não volta mais", frisou Roberto Fonseca em entrevista coletiva após o 1 a 1 do último domingo. "O sentimento é de muita tristeza porque quando você é sucumbido por um adversário superior não tem o que fazer e tem que aceitar. Mas nos três jogos fomos superiores, em chances, em números, mas não conseguimos concretizar".

Com o empate o LEC permanece na penúltima posição, com 27 pontos. Faltando apenas quatro jogos para o fim do Brasileiro, o Tubarão tem oito pontos a menos que a Ponte Preta, primeiro time fora da ZR. Se perder para o Guarani na sexta-feira (3), às 21h30, no Café, o Londrina pode ser rebaixado matematicamente, caso a Ponte ganhe do Avaí, no sábado (4), em Campinas, e o Sampaio Corrêa, que tem 36, pelo menos empate com o Tombense, no Castelão, também no sábado.





"Matematicamente ainda teria condições, mas a gente tem que fazer melhor do que temos feito. E eu realmente concordo com a descrença do torcedor neste momento e depois da última partida", apontou Fonseca. O clima após o empate de domingo no Café foi de total decepção e desânimo em todos, desde jogadores, comissão técnica e diretoria.





De acordo com os matemáticos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a probabilidade do Londrina cair para a Série C é de 99,8%. CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: