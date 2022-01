Às vésperas de votação de estatuto, organizada do São Paulo se revolta com apelido 'Trikas'

Uma brincadeira de são-paulinos nas redes sociais tomou enormes proporções desde a apresentação oficial de Nikão, na tarde de quinta-feira (20). Na ocasião, um dos perfis oficiais do São Paulo usou o termo "Trikas" de forma inofensiva, mas parte da torcida reagiu mal e levou a discussão a outro patamar.



A palavra surgiu no Twitter, entre torcedores em sua maioria jovens, como uma espécie de "apelido informal". Nunca teve a ver com provocação de qualquer tipo. Ninguém sabe exatamente o que está por trás do termo, mas tudo indica ser uma corruptela de "Tricolor" que é usada naquele ambiente específico, de forma descontraída. Este, aliás, é um tipo de variação que nem é exclusividade do São Paulo -na mesma rede, o Vasco é chamado de "Vascudo" às vezes.



"Trikas" já era um dos assuntos mais comentados do Twitter no começo da tarde de quinta, quando Nikão foi apresentado no CT da Barra Funda. "Nikão é o 10 do Trikas!", escreveu o clube em publicação acompanhada de foto em que o reforço revelava a numeração de sua camisa.



Segundo a reportagem apurou, o São Paulo resolveu aproveitar a oportunidade e surfar nesta onda de engajamento. Não é a adoção de um novo apelido, é apenas uma ação isolada, feita em uma única rede social do clube -e não nas demais. Procurado, o time preferiu não se pronunciar oficialmente sobre o caso.

A publicação, no entanto, repercutiu mal em parte da torcida. Nesta sexta (21), quando seguia em alta no Twitter, o termo alcançou os mais diversos grupos de são-paulinos, e o post virou uma salada de interpretações diversas, que vão desde respostas positivas até manifestações homofóbicas.



No geral, há um conflito geracional: boa parte dos mais jovens entendeu a brincadeira, e eles próprios fazem uso do termo; já parte dos torcedores mais velhos se ofendeu. Por causa do apelido, a maior torcida organizada do São Paulo chegou a ameaçar outros torcedores.



Em uma nota oficial, a Independente se insurgiu contra o termo. "Na arquibancada não terá essa modinha de Trikas. Não tentem a sorte. Quem for Trikas que use sua graça na rede social, onde for, menos nos estádios. Fomos claros?", diz um trecho da ameaça nem tão velada, como se a própria organizada fosse a dona do estádio. "E vocês aí da comunicação, nossa instituição trimundial não permite palhaçada."



Ídolo são-paulino, Cicinho também não gostou da novidade. "Vocês estão de brincadeira comigo. Quem inventou essa palhaçada aí? Não tem nada de Trikas, isso é uma infelicidade danada", reclamou no Instagram.