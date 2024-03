CBF anuncia que árbitros explicarão decisões do VAR durante jogos

A CBF anunciou que os árbitros passarão a explicar, durante os jogos do Campeonato Brasileiro, as decisões revisadas pelo VAR. O Brasileiro começa no dia 13 de abril.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os anúncios serão feitos pelo microfone já usado pelos árbitros. A Fifa aprovou a implementação da medida.

Publicidade



A novidade havia sido testada na final da Supercopa feminina 2024. O Corinthians foi campeão após vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro.



A CBF comunicou ainda que o Brasileiro será paralisado durante os períodos de data Fifa. Os jogos correrão normalmente durante a Copa América.



Os clubes poderão inscrever até nove jogadores estrangeiros. No ano passado, o limite era de sete atletas.



Por fim, o artilheiro do campeonato receberá o troféu Roberto Dinamite. O jogador ainda receberá uma compensação financeira.