Contra o Grêmio, Londrina EC quer colar no G4 da Série B

Com a real possibilidade pela primeira vez de colar no G4 da Série B, o Londrina enfrenta o Grêmio nesta terça-feira (28), às 19h, na Arena, em Porto Alegre. No confronto válido pela 15ª rodada do Brasileiro, o Tubarão pode encurtar a diferença para apenas um ponto do tricolor gaúcho, atual quarto colocado.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Vivendo seu melhor momento na competição, com três vitórias nos últimos cinco jogos, o LEC quer buscar a sua primeira vitória contra um "dos grandes" desta Série B. O Alviceleste até aqui perdeu para Cruzeiro, Vasco e Bahia, que ocupam as três primeiras colocações do Brasileiro.

Continua depois da publicidade





Em oitavo lugar, com 18 pontos, o Londrina abriu distância da zona do rebaixamento e espera manter uma regularidade de resultados positivos para olhar para a parte de cima da tabela. Em caso de vitória no Rio Grande do Sul, o LEC subiria para 21 pontos e colaria no próprio Grêmio, que tem 22. Com um jogo a menos - a partida adiada contra a Chapecoense será no dia 5 de julho -, o Tubarão poderia entrar no grupo dos quatro primeiros colocados.





"Nós sempre pensamos no G4. Tivemos um início irregular, mas agora o time está conseguindo uma sequência. Fizemos bons jogos contra os times grandes, com exceção do Bahia, e a expectativa é novamente fazer um grande jogo", afirmou o lateral Eltinho. "Sabemos que será um jogo difícil, mas vamos em busca da vitória porque precisamos de pontos".





Saiba mais na Folha de Londrina.