Copa do Brasil: veja datas e horários dos jogos da segunda fase

A segunda fase da Copa do Brasil começa na próxima quarta-feira (6) e contará com 20 jogos até o fim da próxima semana.



Na tarde desta segunda (4), o Fortaleza venceu o Fluminense-PI e garantiu a última vaga para a segunda fase do torneio. A partida teve seu primeiro tempo disputado no domingo (3), mas teve a etapa final adiada para segunda devido às más condições do gramado após uma chuva.

Os classificados para a terceira fase da Copa do Brasil serão conhecidos também em jogo único. A diferença em relação à primeira fase é que não há mais a vantagem do empate para a equipe visitante.



Em caso de igualdade no placar, a decisão do time classificado para a fase seguinte será nos pênaltis.

Os mandos de campo já haviam sido sorteados previamente pela CBF. Na etapa anterior, a equipe pior colocada no ranking era detentora do mando da partida.

VEJA OS JOGOS E HORÁRIOS





QUARTA-FEIRA(6/3)

20h - Real Brasília-DF x Atlético-GO (Estádio Valmir Bezerra)

QUINTA-FEIRA (7/3)

19h - Villa Nova-MG x Operário-PR (Estádio Castor Cifuentes)

20h - Vasco x Água Santa-SP (São Januário)

20h30 - Sousa-PB x Petrolina-PE (Marizão)





TERÇA-FEIRA (12/3)

19h - CRB x Athletic-MG (Rei Pelé)

20h - Juventude x Paysandu (Alfredo Jaconi)

21h30 - Portuguesa-RJ x Cuiabá (Luso-brasileiro)

21h30 - ABC x Brusque (Frasqueirão)

21h30 - Caxias x Bahia (Centenário)





QUARTA-FEIRA (13/3)

19h - Ypiranga-RS x Porto Velho-RO (Colosso da Lagoa)

19h - Sport x Murici-AL (Arena de Pernambuco)

20h - Nova Iguaçu x Internacional (a definir)

21h30 - América-RN x São Luiz-RS (a definir)

21h30 - Sampaio Corrêa-MA x Ferroviário-CE (Castelão)





QUINTA-FEIRA (14/3)

19h - Brasiliense x Criciúma (a definir)

20h - São Bernardo x Corinthians (1º de Maio)

20h30 - Águia de Marabá x Capital-TO (Zinho Oliveira)

21h30 - Maringá-PR x Amazonas (Willie Davids)

21h30 - Botafogo-SP x Anápolis (Santa Cruz)

21h30 - Fortaleza x Retrô-PE (a definir)