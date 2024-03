Corinthians e Globo se estranham nos bastidores, e clube se inclina a fechar com Liga Forte União

O Corinthians está inclinado a aceitar a proposta da Liga Forte União, e entrar no bloco de times que já conta com clubes como Vasco, Botafogo, Internacional, Cruzeiro, Fluminense e Fortaleza para a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de futebol entre 2025 e 2029.



O motivo é a Globo e a conversa avançada da emissora com a Libra. A liga liderada por Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo, assinou um pré-contrato com a emissora na última sexta-feira (1). O time do Parque São Jorge se recusou, por que quer uma garantia que terá rendimentos próximos ou iguais aos do Rubro-Negro carioca.

A Globo e a Libra prometem antecipações de verba na casa dos R$ 600 milhões no ato de assinatura definitiva, mas não tem como garantir verbas próximas ao Flamengo, por conta do desempenho esportivo, critério importante para a nova divisão do dinheiro.



A alegação do Corinthians é que o time costuma dar mais audiência em São Paulo do que o Flamengo no Rio de Janeiro. Nos bastidores, essa ponderação é vista como uma meia verdade, especialmente nos últimos anos.

Em 2023, por exemplo, o Corinthians teve nove jogos do Campeonato Brasileiro em TV aberta, e conseguiu 23 pontos de audiência na Grande São Paulo, segundo levantamento realizado pelo F5. O número foi menor por que o Corinthians jogou a Copa Sul-Americana, e teve diversas partidas nas noites de terça-feira.



O Corinthians empatou com o Palmeiras, campeão brasileiro dos últimos dois anos, na média de audiência. Mas o Alviverde obteve os números com mais jogos exibidos: foram 14 partidas ao todo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

No Rio de Janeiro, o Flamengo conseguiu média de 26 pontos de audiência em 2023, com 12 transmissões, vencendo inclusive o Botafogo, que disputou o título nacional por boa parte do campeonato. O clube da Estrela Solitária teve menos partidas exibidas na TV aberta (11 jogos) do que Fla e Fluminense (12 jogos).



Para arrecadar mais devido a uma forte crise financeira, o Corinthians entende que a pulverização dos seus direitos de transmissão seria mais benéfica a arrecadação. É o que promete a Liga Forte União, que vai dividir as vendas, sem fechar com um único grupo.



Na Libra, ainda não se perde a esperança. A interpretação é que o Corinthians faz jogo duro para tirar mais alguma verba da Globo. A decisão de quem o time de segunda maior torcida do país vai ficar depende somente de seu presidente, Augusto Melo, que deverá tomar a decisão final nos próximos dias.