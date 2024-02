Corinthians perde quarta seguida contra o Novorizontino e mergulha na crise

Jogo





O Corinthians fez um primeiro tempo regular e teve chances para abrir o placar. Pedro Raul desperdiçou chance claríssima. Romero e Matheus Araújo também passaram perto. Publicidade

Só que o Novorizontino, que não havia chegado uma vez sequer, abriu o placar nos acréscimos quando Willian Lepo cruzou e Jenison, sozinho, cabeceou para o fundo das redes.

O equilíbrio acabou no segundo tempo, quando o Novorizontino foi completamente superior ao Corinthians.

O time do interior paulista ampliou aos 2 minutos, quando Rômulo recebeu sozinho e acertou a trave. No rebote, Jenison conferiu. Publicidade

O segundo gol terminou de desanimar o Timão. O Novorizontino ainda ampliou aos 12, quando Rômulo, de novo ele, cruzou perfeitamente para Jenison bater sozinho no segundo pau. 3 a 0 contra um Corinthians apático.

O Timão só reagiu quando Mano Menezes mexeu e colocou Wesley. Aos 27 minutos, o atacante da base chamou a responsabilidade e acertou um chutaço no travessão. No rebote, Romero tocou de cabeça e Yuri Alberto completou para desencantar. 3 a 1. Publicidade

O Corinthians se jogou ao ataque e fez diversos cruzamentos, tentou em escanteios, mas a derrota foi confirmada. 3 a 1 e um péssimo início de Campeonato Paulista para o clube do Parque São Jorge.





Lances importantes





1 a 0. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Willean Lepo cruzou na cabeça de Jenison, que cabeceou no cantinho. Cássio nem se mexeu.

2 a 0. Aos 2 minutos da etapa final, Rômulo recebeu em posição legal após vacilo de Fagner e tocou na saída errada de Cássio. A bola bateu na trave e sobrou para Jenison empurrar e ampliar.

3 a 0. Aos 12 minutos do segundo tempo, Rômulo, iluminado, cruzou para Jenison, sozinho na pequena área, conferir. Hat-trick do centroavante.

3 a 1. Aos 27 minutos do segundo tempo, Wesley acertou um belo chute de fora da área no travessão. Na sobra, Romero ganhou pelo alto e Yuri Alberto cabeceou para o gol.





FICHA TÉCNICA





CORINTHIANS 1 x 3 NOVORIZONTINO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 4 de fevereiro (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Raniele, Leo Maná e Cássio (Corinthians) e Rômulo e Willian Farias (Novorizontino)

GOLS: Corinthians: Yuri Alberto, aos 27 minutos do 2T; Novorizontino: Jenison (3), aos 46 minutos do 1T e 2 e 12 minutos do 2T.

Corinthians: Cássio, Fágner (Leo Maná), Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Maycon e Matheus Araújo (Rojas); Gustavo Mosquito (Yuri Alberto), Romero e Pedro Raul (Wesley). Técnico: Mano Menezes.

Novorizontino: Jordi, Luisão, Renato e Chico; Willean Lepo (Raul Prata), Willian Farias, Marlon (Waguininho), Rômulo e Danilo Barcelos (Reverson); Isack Gabriel (Geovane) e Jenison (Neto Pessoa). Técnico: Eduardo Baptista.