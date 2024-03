Corinthians se complica por vaga na Copa do Brasil 2025; veja cenários

Com as semifinais do Paulista definidas, a Copa do Brasil 2025 já conheceu os cinco times paulistas classificados via campeonato estadual para a edição do ano que vem: Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo e Novorizontino. Eliminado na fase de grupos do Paulista, o Corinthians se complicou na busca por essa vaga.



