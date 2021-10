Diego Alves volta ao Flamengo contra o Juventude

Fora do jogo contra o Fortaleza por conta de um edema no pé, Diego Alves trabalhou normalmente no Ninho do Urubu e volta ao time titular. O Rubro-negro encara nesta quarta (13) o Juventude, às 19h, pelo Brasileiro.



O goleiro, que levou um pisão e ficou fora do duelo no Castelão, conseguiu calçar as chuteiras, algo que não estava conseguindo fazer desde o acidente. Nos dias após o problema no pé, o camisa 1 só conseguiu usar calçados de número maior, o que foi decisivo para o seu veto no Ceará. O zagueiro Gustavo Henrique, curado de um edema na coxa, também deve estar à disposição.



Já o meia Diego segue fora do time devido a um edema na panturrilha. Na atividade desta terça-feira (12), o camisa 10 ainda treinou de forma separada e está na transição.

O atacante Bruno Henrique teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e segue fora. O camisa 27 já começou o tratamento. O prazo de retorno está estimado entre duas e três semanas.



A outra grande preocupação no momento é com Arrascaeta. Cortado após sofrer estiramento em jogo da seleção do Uruguai, o camisa 14 iniciou nesta terça (12) sua recuperação, mas o caso não é exatamente simples. O Fla estima que o jogador pode ficar até três semanas fora de combate.



Em relação à zaga, David Luiz ainda se recupera de lesão na coxa e não está pronto para voltar.





Ficha técnica





FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Kenedy, Michael e Pedro. T.: Renato Gaúcho





JUVENTUDE

Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Ricardinho, Guilherme Castilho e Wescley; Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno. T.: Marquinhos Santos





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)