Ex-jogador é condenado a 18 anos por morte de dirigente de futebol de Rolândia

O ex-jogador Vinicius Corsini, 24, foi condenado a 18 anos de reclusão sem direito a recorrer em liberdade pela acusação de homicídio duplamente qualificado por ter utilizado meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele é réu confesso da morte do ex-vereador e ex-presidente do NAC (Nacional Atlético Clube de Rolândia), José Danilson Oliveira.







O julgamento foi presidido pelo juiz criminal de Rolândia, Alberto José Ludovico, que definiu a pena a ser cumprida, mas foi o conselho de sentença do Tribunal do Júri, quem condenou o réu. Como ele era menor de 21 anos no momento do crime e foi réu confesso, foram aplicados os atenuantes da pena e isso abrandou em um sexto a pena total, resultando em 15 anos de reclusão. Ludovico ressaltou que não se aplica a substituição da pena por outras restritivas de direito, porque o crime foi cometido com violência sobre a pessoa.

O Tribunal do Júri começou às 9h e a pena foi promulgada no início da noite. Oliveira foi assassinado em setembro de 2020 com nove golpes de facas, em frente à sede da sua empresa, no centro de Rolândia. Corsini tentou fugir da cena do crime de bicicleta, mas foi preso em flagrante no mesmo dia. Imagens dele foram registradas por câmeras de monitoramento, inclusive comprando a faca utilizada no crime. Ele foi preso preventivamente na Penitênciaria Estadual de Londrina.





Na época, Corsini justificou o crime afirmando que encontrou conversas dele com sua mãe, o que teria interferido em seu desempenho como atleta.







Familiares e amigos da vítima acompanham o julgamento usando camisetas com os dizeres "Danilson será lembrado para sempre" nas costas e a pergunta "Quanto vale a vida?" na parte frontal.





