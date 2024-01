Fabinho troca respaldo de Tite no Flamengo por promoção no Corinthians

Fabinho Soldado trocou o respaldo do técnico Tite no Flamengo pela chance de desempenhar função de maior responsabilidade no Corinthians.

Fabinho entende que cumpriu seu ciclo no Flamengo e está pronto para ser o executivo de futebol do Corinthians. Ele ficou no clube carioca por mais de seis anos.

O novo chefe corintiano é esperado entre hoje e amanhã, logo após a derrota por 1 a 0 para o Ituano. O Corinthians aposta nele para conseguir mais reforços.



O ex-volante foi promovido várias vezes até se tornar gerente do Flamengo. A chefia do departamento, porém, não era factível com a presença do diretor Bruno Spindel no clube.

Fabinho, então, aceitou o desafio de comandar o futebol do Timão. Ele será chefe de departamento pela primeira vez.



Fabinho se deu muito bem com Tite no Flamengo. Ao GE, o agora ex-gerente do Flamengo disse que "se entende pelo olhar" com o treinador.

Tite citou Fabinho diversas vezes em entrevistas coletivas. O técnico sempre fazia questão de elogiar o trabalho do dirigente.



Ao receber o convite do Corinthians, Fabinho conversou com Tite e recebeu seu apoio. O técnico entende que o executivo do Corinthians está pronto.

Fabinho também recebeu o afago público de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, no anúncio de despedida.

Último dia do Fabinho conosco. Fabinho que trabalhou conosco por muitos anos no scout, chefiou a área, foi sendo promovido pelo ótimo trabalho no Flamengo até ser o gerente de futebol. Recebeu proposta do mercado, é da vida, a gente fica dividido e triste. Triste por não contar com o trabalho, mas muito feliz pela ascensão profissional. Uma pessoa que todos gostamos muito. Profissional exemplar e vai deixar enorme saudade para todos nós Landim, sobre Fabinho



O Corinthians demorou mais de um mês para contratar um executivo e está animado pela escolha de Fabinho. O Timão afirma que a decisão foi minuciosa.

O principal ponto a favor de Fabinho é a experiência com scout. O ex-atleta chefiou o departamento no Flamengo antes de ser gerente.



O Corinthians do presidente Augusto Melo pretende dar mais autonomia ao Cifut (Centro de Inteligência do Futebol). Fabinho será decisivo nesse momento.

O Timão avaliou a inexperiência de Fabinho como chefe, mas concordou em dar essa oportunidade. As referências colhidas no mercado foram ótimas.

A ideia é que Fabinho coordene a busca por reforços, porém, tenha papel mais amplo. Ele será auxiliado por Rubão, diretor estatutário.



"É um desafio participar de uma reconstrução do departamento de futebol do Corinthians. Gostaria de deixar claro que as minhas funções não se resumem a contratações, mas também em capacitar e melhorar todos os departamentos dentro do futebol", disse Fabinho.