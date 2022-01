Fagner, do Corinthians, é denunciado e pode pegar gancho de até 12 jogos

O corintiano Fagner foi denunciado pela procuradoria do STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) pelo cartão vermelho recebido na partida diante do Juventude, no dia 9 de dezembro do ano passado. O julgamento acontece na próxima segunda (24) e, caso considerado culpado, o camisa 23 pode pegar um gancho de quatro a 12 jogos.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Naquela ocasião, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Fagner foi expulso nos minutos finais da partida por ter acertado o atacante Capixaba, do Juventude. Na súmula, o árbitro Rodolpho Toski Marques relatou o ocorrido e ainda informou que o corintiano se recusou a deixar o gramado do Alfredo Jaconi após receber o cartão vermelho.



"Expulsei com cartão vermelho direto o senhor Fagner aos 45 minutos do segundo tempo, por após a marcação de uma falta contra sua equipe, o mesmo chutar a barriga (abdômen) de seu adversário com o uso de força excessiva, quando o jogo já havia sido paralisado. Informo ainda que o jogador expulso resistiu em deixar o campo de jogo, tendo que ser contido e retirado pelo quarto árbitro da partida. Relato que o jogador atingido continuou normalmente na partida".



Com base nas imagens da partida e também no relato do árbitro, o lateral do Corinthians foi denunciado no artigo 254-A do CBJD, que prevê a suspensão de quatro a 12 jogos por 'praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente'. Na hipótese do defensor do Timão ser julgado culpado, a suspensão valerá apenas para os jogos organizados pela CBF (Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro).

Continua depois da publicidade



Na mesma partida, a procuradoria do Tribunal também denunciou o Corinthians no artigo 213 do CBJD por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir". Em Caxias do Sul, os torcedores do Timão acenderam sinalizadores na arquibancada também nos minutos finais do confronto, vencido pelo Juventude, por 1 a 0.