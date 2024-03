Flamengo é o time da Série A com mais convocados na Data Fifa

O Flamengo lidera o ranking de clubes do Brasileiro que tiveram mais jogadores convocados pelas seleções para esta Data Fifa.



O time rubro-negro lidera o ranking com sete selecionáveis. O São Paulo, com seis, aparece em segundo, com o Palmeiras completando o pódio, com três -Piquerez, cortado por confusão em data de voo, foi desconsiderado do levantamento.

Dos 20 clubes da Séria A, 16 tiveram pelo menos um jogador convocado. Atlético-GO, Cuiabá, Juventude e Vitória foram os únicos times da primeira divisão nacional que passaram em branco no quesito.



Ao todo, 38 jogadores que atuam no Brasileiro foram chamados por seleções -todas da América do Sul. A seleção brasileira, com nove representantes, é a que mais buscou jogadores na elite nacional, seguida pelo Equador, com sete. A Argentina, por sua vez, não convocou nenhum atleta que joga no Brasileirão.

Os clubes brasileiros não serão desfalcados nesta Data Fifa, que começou nesta segunda-feira (18) e vai até o dia 26. Os campeonatos estaduais serão retomados em sua retas finais a partir do dia 27. Já na Copa América, que será realizada entre 20 de junho e 14 de julho, o Brasileirã não será paralisado, e os jogadores convocados perderão ao menos sete jogos.